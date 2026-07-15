Caminhão tombado para fora da pistaFoto: Reprodução/Redes Sociais
Caminhão tomba na BR-393, em Sapucaia
Acidente aconteceu no distrito de Jamapará
Sapucaia - Na madrugada desta quarta-feira (15), um caminhão tombou na BR-393, em Sapucaia, no sentido São Paulo da rodovia. O acidente aconteceu na altura do km 110, por volta das 03h.
A Polícia Rodoviária Federal informou que o tombamento ocorreu no distrito de Jamapará e gerou a obstrução parcial da pista. Não há informações sobre feridos.
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