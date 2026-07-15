Caminhão tombado para fora da pista - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caminhão tombado para fora da pistaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 15/07/2026 23:14

Sapucaia - Na madrugada desta quarta-feira (15), um caminhão tombou na BR-393, em Sapucaia, no sentido São Paulo da rodovia. O acidente aconteceu na altura do km 110, por volta das 03h.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o tombamento ocorreu no distrito de Jamapará e gerou a obstrução parcial da pista. Não há informações sobre feridos.