Cumprimento de mandado de prisão em SapucaiaFoto: Divulgação/38º BPM

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Enzo Gabriel
Sapucaia - Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial no distrito de Jamapará, em Sapucaia.
Durante a ação, as equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar localizaram e prenderam uma mulher com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
A ocorrência foi registrada na 109ª DP, onde a acusada permaneceu presa.