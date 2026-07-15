Cumprimento de mandado de prisão em Sapucaia - Foto: Divulgação/38º BPM

Cumprimento de mandado de prisão em SapucaiaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 15/07/2026 13:31

Sapucaia - Na manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial no distrito de Jamapará, em Sapucaia.

Durante a ação, as equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar localizaram e prenderam uma mulher com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na 109ª DP, onde a acusada permaneceu presa.