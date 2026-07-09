Prisão foi feita por policiais da 109ª DP - Reprodução / Google Street View

Prisão foi feita por policiais da 109ª DPReprodução / Google Street View

Publicado 09/07/2026 17:01

Sapucaia - A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Teresópolis, prendeu um homem e uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi realizada nesta quinta-feira (9) na localidade do Pião, em Sapucaia.

Um grupo criminoso envolvido com a comercialização de entorpecentes na região já estava sendo investigado e, durante a ação, a dupla foi encontrada com grande quantidade de cocaína já fracionada para venda, além de um simulacro de arma de fogo.

Foram apreendidos cerca de 1.100 sacos da droga, distribuídos em 22 embalagens. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão ligados a outros investigados.

Segundo as investigações, os presos integravam um grupo responsável pelo armazenamento e distribuição dos entorpecentes na cidade.

O homem e a mulher foram conduzidos à 109ª DP, onde permaneceram presos.



