Drogas apreendidas em Sapucaia - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas apreendidas em SapucaiaFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 13/06/2026 11:33

Sapucaia - A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na última quinta-feira (11), em Sapucaia. A ação ocorreu às margens das rodovias BR-393 e BR-116, em Jamapará.

No local, a equipe observou a atividade suspeita de um homem de 25 anos que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos policiais. Dois pinos de cocaína foram encontrados com ele.

Em seguida, a polícia identificou que o suspeito viajava em um veículo de aplicativo compartilhado com destino a Minas Gerais. O homem confessou que transportava uma carga de drogas em uma bolsa que estava no porta-malas do carro.

A revista resultou na localização de 3.311 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 3 quilos, acondicionados em dezenas de sacolas plásticas.

O material teria sido recolhido no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e teria Leopoldina, em Minas Gerais, como destino. O suspeito seria pago pelo transporte da droga.

A ocorrência foi registrada na 109ª DP, onde o homem foi preso por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça. Os demais ocupantes do carro foram liberados com o automóvel após serem ouvidos como testemunhas.