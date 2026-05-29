Agentes da 109ª DP participaram da açãoFoto: Reprodução
Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar e localizar todos os envolvidos no episódio.
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Agentes da 109ª DP participaram da açãoFoto: Reprodução
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