Agentes da 109ª DP participaram da ação - Foto: Reprodução

Agentes da 109ª DP participaram da açãoFoto: Reprodução

Publicado 29/05/2026 19:35

Sapucaia - Uma ação entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e de Minas Gerais com apoio da Polícia Militar resultou na prisão de um homem e apreensão de um adolescente envolvidos em um homicídio em Sapucaia. A dupla foi capturada em Além Paraíba, Minas Gerais, nesta quinta-feira (28).

Segundo as investigações, os criminosos integram um grupo responsável por planejar e executar as mortes de Cristian Souza Rezende, de 25 anos, e Pedro Henrique Domingues Lier, de 22 anos, em abril deste ano. As vítimas moravam em Além Paraíba e foram mortas a tiros enquanto participavam de um festival de pipa e Jamapará, distrito de Sapucaia.

O inquérito aponta que uma das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas na cidade e mineira e que ambos faziam parte de um grupo criminosos associado ao Terceiro Comando Puro (TCP), enquanto os executores do crime eram membros de uma quadrilha vinculada ao Comando Vermelho. A motivação teria sido a disputa por pontos de venda de drogas em Além Paraíba.

A dupla capturada nesta quinta foi conduzida para a sede da 109ª DP, onde os dois confirmaram que lideranças do tráfico teriam determinado a execução das vítimas. Os criminosos vão responder por homicídio qualificado.



Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar e localizar todos os envolvidos no episódio.