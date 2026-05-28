Drogas e dinheiro apreendidos - Foto: Divulgação/38º BPM

Drogas e dinheiro apreendidosFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 28/05/2026 13:55

Sapucaia - A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quinta-feira (28), em Sapucaia. A ação foi realizada no distrito de Jamapará.

Com ele, os agentes apreenderam 135 pinos de cocaína, três cigarros de maconha, um simulacro de pistola, dois celulares e mais de R$ 10 mil em espécie.

O indivíduo foi encaminhado à 109ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça.