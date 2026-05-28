Drogas e dinheiro apreendidosFoto: Divulgação/38º BPM
Homem é preso por tráfico de drogas em Sapucaia
Mais de R$ 10 mil foram apreendidos
Sapucaia - A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quinta-feira (28), em Sapucaia. A ação foi realizada no distrito de Jamapará.
Com ele, os agentes apreenderam 135 pinos de cocaína, três cigarros de maconha, um simulacro de pistola, dois celulares e mais de R$ 10 mil em espécie.
O indivíduo foi encaminhado à 109ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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