Drogas e dinheiro apreendidosFoto: Divulgação/38º BPM

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Sapucaia - A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas nesta quinta-feira (28), em Sapucaia. A ação foi realizada no distrito de Jamapará.
Com ele, os agentes apreenderam 135 pinos de cocaína, três cigarros de maconha, um simulacro de pistola,  dois celulares e mais de R$ 10 mil em espécie.
O indivíduo foi encaminhado à 109ª DP, onde permaneceu à disposição da Justiça.