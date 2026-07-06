Entorpecentes estavam escondidos na bagagem - Foto: Divulgação/38º BPM

Entorpecentes estavam escondidos na bagagemFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 06/07/2026 15:13

Sapucaia - A Polícia Militar prendeu um jovem, de 20 anos, que transportava três tabletes de maconha em um ônibus. O coletivo estava na BR-116, em Sapucaia, e fazia o itinerário Rio de Janeiro x Muriaé.

Segundo o 38º BPM, a postura nervosa chamou a atenção dos policiais. Na revista à sua bagagem, as drogas foram encontradas. O homem ainda chegou a negar ser o proprietário do material.

O caso foi registrado na 109ª DP, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.