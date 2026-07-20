Material entorpecente encontrado nas mochilas - Foto: Divulgação/38º BPM

Material entorpecente encontrado nas mochilasFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 20/07/2026 14:22

Sapucaia - Na noite de domingo (19), a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas em Sapucaia. O indivíduo transportava entorpecentes em um ônibus interestadual e foi abordado na BR-116, em Jamapará.

Segundo o 38º BPM, um passageiro apresentou comportamento suspeito durante a abordagem. Questionado, disse possuir duas mochilas no bagageiro e confessou que transportava uma grande quantidade de entorpecentes. Segundo ele, a carga seria entregue na cidade de Lajinha, em Minas Gerais, após ter sido recebida na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O homem receberia R$ 500 pelo serviço.

As mochilas continham 1.078 pinos de cocaína totalizando aproximadamente 1.080 gramas, e 448 buchas de maconha, com cerca de 450 gramas.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à 109ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para perícia.