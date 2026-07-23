Homem foi capturado pela polícia - Foto: Reprodução/109ª DP

Homem foi capturado pela políciaFoto: Reprodução/109ª DP

Publicado 23/07/2026 10:16 | Atualizado 23/07/2026 10:27

Sapucaia - A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu, na noite da última terça-feira (21), em São José do Vale do Rio Preto, um homem condenado por estupro de vulnerável. O indivíduo cometeu o crime contra uma vítima de 10 anos de idade.

O caso teve origem em um crime ocorrido em 2017, no bairro São João, em Sapucaia. De acordo com as investigações, a vítima relatou que o homem passou a mão em seus seios dentro de um bar de sua propriedade.

De acordo com a 109ª DP , a investigação reuniu depoimentos e outros elementos de prova que comprovaram a materialidade do crime e a autoria, resultando na condenação definitiva do acusado.

Com o trânsito em julgado da sentença, a Justiça determinou o cumprimento da pena remanescente de 7 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Após a prisão, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.