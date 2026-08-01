Parte do material apreendido - Foto: Divulgação/38º BPM

Parte do material apreendidoFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 01/08/2026 12:42

Três Rios - Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem e na apreensão de três adolescentes por tráfico de drogas na Vila Isabel, em Três Rios. Na ação, realizada na noite de sexta-feira (31), foram apreendidas armas, munições, entorpecentes e dinheiro em espécie.

Ao todo foram apreendidos:

1 pistola calibre 9mm (com numeração suprimida);

1 revólver calibre .38 (com numeração suprimida);

17 munições calibre 9mm CBC;

5 munições calibre .38 CBC;

288 pinos de cocaína;

105 pedras de crack;

86 buchas de maconha;

R$ 459,00 em espécie.

O homem preso, os três menores apreendidos e todo o material arrecadado foram encaminhados à 108ª Delegacia de Polícia