Parte do material apreendidoFoto: Divulgação/38º BPM

E
Enzo Gabriel
Três Rios - Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem e na apreensão de três adolescentes por tráfico de drogas na Vila Isabel, em Três Rios. Na ação, realizada na noite de sexta-feira (31), foram apreendidas armas, munições, entorpecentes e dinheiro em espécie.
Ao todo foram apreendidos:
1 pistola calibre 9mm (com numeração suprimida);
1 revólver calibre .38 (com numeração suprimida);
17 munições calibre 9mm CBC;
5 munições calibre .38 CBC;
288 pinos de cocaína;
105 pedras de crack;
86 buchas de maconha;
R$ 459,00 em espécie.
O homem preso, os três menores apreendidos e todo o material arrecadado foram encaminhados à 108ª Delegacia de Polícia 