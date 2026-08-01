Parte do material apreendidoFoto: Divulgação/38º BPM
1 revólver calibre .38 (com numeração suprimida);
17 munições calibre 9mm CBC;
5 munições calibre .38 CBC;
288 pinos de cocaína;
105 pedras de crack;
86 buchas de maconha;
R$ 459,00 em espécie.
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Parte do material apreendidoFoto: Divulgação/38º BPM
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