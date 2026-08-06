Iniciativa contempla vacinas previstas no Calendário Nacional - Foto: Divulgação/PMTR

Iniciativa contempla vacinas previstas no Calendário NacionalFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 06/08/2026 13:40 | Atualizado 06/08/2026 13:41

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza até o dia 1º de setembro a Campanha de Multivacinação . A iniciativa tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias com esquemas vacinais incompletos, garantindo a proteção contra diversas doenças por meio das vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação.

Durante a campanha, as equipes das unidades de saúde estarão realizando a avaliação das cadernetas e a aplicação das doses necessárias. Além da atualização da vacinação de rotina, a campanha também contempla a vacinação contra o sarampo para pessoas de 12 meses a 59 anos de idade, conforme as recomendações vigentes do Ministério da Saúde.

Outra importante ação disponível durante o período é a vacinação contra a Influenza (gripe), que está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. A Secretaria de Saúde reforça a importância de aproveitar a oportunidade para manter a imunização em dia e garantir maior proteção individual e coletiva.

A população deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência, levando a caderneta de vacinação e um documento de identificação. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.