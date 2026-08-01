Equipe que representa Três Rios na competiçãoFoto: Divulgação/PMTR

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Enzo Gabriel
Três Rios - A Praça da Juventude, em Três Rios, será palco da 4ª etapa da Copa Serrana de Basquete - Adulto neste domingo (02). A competição reunirá equipes da região em uma manhã de disputas, incentivando a prática esportiva e promovendo a integração entre os municípios participantes.
A programação terá início às 9h30, com o confronto entre Três Rios e Leopoldina. Em seguida, às 11h, entram em quadra as equipes de Petrópolis e Teresópolis. O evento acontece das 9h às 13h e é aberto ao público.