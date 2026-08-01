Equipe que representa Três Rios na competiçãoFoto: Divulgação/PMTR
Três Rios recebe a 4ª etapa da Copa Serrana de Basquete neste domingo
Evento é aberto ao público
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Três Rios inicia monitoramento da fauna com armadilhas fotográficas em áreas de preservação
Câmeras foram instaladas em locais estratégicos
PM prende homem e apreende menores de idade com armas e drogas em Três Rios
Armas, munições e drogas foram apreendidas
Homem é preso com arma e grande quantidade de drogas em Três Rios
Ação foi realizada no bairro Mirante Sul
Adolescente é apreendido com drogas e arma na Ladeira das Palmeiras, em Três Rios
Ordem judicial expedida foi cumprida contra o jovem
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