Beneficiárias receberam os kits - Foto: Divulgação/PMTR

Beneficiárias receberam os kitsFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 08/08/2026 12:32 | Atualizado 08/08/2026 12:34

Três Rios - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Três Rios realizou nesta sexta-feira (7) a entrega de cerca de 50 kits maternidade do programa Cegonha Social. A ação aconteceu no gabinete da Prefeitura e contemplou gestantes acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

A entrega contou com a presença do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, e dos vereadores Careca do Projeto e Ana Clara, que destinaram recursos de orçamento impositivo para a aquisição dos kits. Cada conjunto reúne itens essenciais para os primeiros cuidados com o bebê, bolsa maternidade e banheira.

Durante a entrega, o secretário Pedro Brasil destacou a importância da iniciativa para garantir mais acolhimento e segurança às famílias atendidas pela rede socioassistencial. “Esse é um momento muito especial na vida de cada mãe e de cada família. O Cegonha Social representa cuidado, acolhimento e a presença do poder público junto a quem mais precisa. Nosso objetivo é fazer com que essas gestantes se sintam amparadas e tenham condições de receber seus bebês com mais tranquilidade e dignidade. Agradeço também, em nome do prefeito Jonas Dico, aos vereadores Careca do Projeto e Ana Clara pela destinação dos recursos que possibilitaram a aquisição desses kits”, afirmou o gestor público.

O Cegonha Social integra as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos voltadas ao acompanhamento de gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social. As beneficiárias recebem acompanhamento por meio dos CRAS de referência, fortalecendo o acesso à rede de proteção social do município.

As gestantes interessadas em participar do programa e saber se atendem aos critérios para recebimento do benefício devem procurar o CRAS responsável pela região onde moram para realizar o cadastro e obter todas as orientações necessárias.