Prisão foi realizada pela Polícia Militar - Foto: IA/OpenAI

Prisão foi realizada pela Polícia MilitarFoto: IA/OpenAI

Publicado 11/08/2026 15:42

Três Rios - O 38º Batalhão de Polícia Militar prendeu, no último domingo (9), um homem de 52 anos que estava foragido por tráfico de drogas e corrupção de menores. O indivíduo foi capturado no bairro Purys, em Três Rios.

A ação foi realizada após equipes receberem informações de que o foragido estaria na região. Durante patrulhamento, um homem com as características informadas foi visto saindo de uma residência e abordagem. Em consulta aos sistemas, foi constatada a existência dos mandados de prisão em aberto.

O indivíduo é apontado como liderança de uma facção criminosa no bairro Purys e na região Sul Fluminense, estando na cidade para comemorar o Dia dos Pais.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.