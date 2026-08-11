Prisão foi realizada pela Polícia MilitarFoto: IA/OpenAI

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Enzo Gabriel
Três Rios - O 38º Batalhão de Polícia Militar prendeu, no último domingo (9), um homem de 52 anos que estava foragido por tráfico de drogas e corrupção de menores. O indivíduo foi capturado no bairro Purys, em Três Rios.
A ação foi realizada após equipes receberem informações de que o foragido estaria na região. Durante patrulhamento, um homem com as características informadas foi visto saindo de uma residência e abordagem. Em consulta aos sistemas, foi constatada a existência dos mandados de prisão em aberto.
O indivíduo é apontado como liderança de uma facção criminosa no bairro Purys e na região Sul Fluminense, estando na cidade para comemorar o Dia dos Pais.
O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.