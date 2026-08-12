Carreta recuperada em Três Rios - Foto: Divulgação/38º BPM

Carreta recuperada em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM

Publicado 12/08/2026 11:50

Três Rios - A Polícia Militar recuperou, na última segunda-feira (10), uma carreta roubada, em Três Rios. A ação foi realizada às margens da Rodovia Lúcio Meira, no bairro Moura Brasil.

Segundo o 38º Batalhão de Polícia Militar , o local passou por perícia técnica e o veículo foi apreendido para ser devolvido ao proprietário.

A ocorrência foi registrada na 108ª DP.