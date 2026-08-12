Carreta recuperada em Três RiosFoto: Divulgação/38º BPM
Carreta roubada é recuperada pela PM em Três Rios
Carreta foi localizada às margens da Rodovia Lúcio Meira, em Três Rios, e passou por perícia antes de ser apreendida pela Polícia Militar
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Carreta foi localizada às margens da Rodovia Lúcio Meira, em Três Rios, e passou por perícia antes de ser apreendida pela Polícia Militar
Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso no Purys, em Três Rios
Segundo o 38º Batalhão de Polícia Militar, indivíduo estava no município para comemorar o Dia dos Pais
Prefeitura de Três Rios entrega mais de 50 kits maternidade pelo programa Cegonha Social
Cada kit maternidade entregue reúne itens essenciais para os primeiros cuidados com o bebê, bolsa maternidade e banheira
Três Rios realiza Campanha de Multivacinação até 1º de setembro
Atendimento acontece em unidades de saúde do município entre segunda e sexta-feira, das 8h às 15h
Três Rios recebe a 4ª etapa da Copa Serrana de Basquete neste domingo
Evento é aberto ao público
Três Rios inicia monitoramento da fauna com armadilhas fotográficas em áreas de preservação
Câmeras foram instaladas em locais estratégicos
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