Vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir Santos Junior, destacou a importância do Digitech e do Parque Tecnológico da Firjan SENAI no suporte para o desenvolvimento da indústria - Foto: Divulgação/Firjan

Vice-presidente da Firjan Centro-Sul, Waldir Santos Junior, destacou a importância do Digitech e do Parque Tecnológico da Firjan SENAI no suporte para o desenvolvimento da indústriaFoto: Divulgação/Firjan

Publicado 13/08/2026 21:25

Três Rios - A busca por soluções tecnológicas inovadoras e maior preparo para uma atuação mais digital e dinâmica na indústria levou o Conselho Regional Firjan Centro-Sul Fluminense ao Centro de Referência em Tecnologia da Informação e Comunicações (Digitech) da Firjan SENAI e à unidade da Firjan SENAI SESI no Parque Tecnológico da UFRJ, no Rio de Janeiro. As instalações são voltadas a oferecer alternativas para o desenvolvimento de novos projetos e formação qualificada para o mercado. A visita técnica cerca de 30 empresários de Três Rios e região, de diferentes segmentos como metalmecânico, rodoferroviário, construção civil, mobiliário, avicultor, bebidas, plástico, papel e papelão, pneus e dermocosméticos.

Guiados pelo vice-presidente da Firjan Centro-Sul Fluminense , Waldir dos Santos Júnior, os empresários de diferentes cidades tiveram a oportunidade de ampliar conhecimento sobre o que há de mais atualizado no mercado e prospectar negócios. “Essa troca de informações enriquece em grande escala a atividade industrial. Os empresários tiveram a oportunidade de conhecer mecanismos e tecnologias que podem contribuir para o desenvolvimento das atividades, além de saber o que é ofertado para qualificar a mão de obra para esse novo mercado, que precisa cada vez mais ser inovador e competitivo”, destacou Waldir, também presidente do Sindicato da Construção Civil e Mobiliário de Três Rios e região (SINDICOM-TR).

No Digitech, os empresários de diferentes cidades como Areal, Comendador Levy Gasparian, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sapucaia e Três Rios, conheceram as instalações e serviços oferecidos na unidade inaugurada em dezembro de 2025, no Edifício Eco Sapucaí, na Cidade Nova. Com instalações modernas e uma infraestrutura de mais de 2,5 mil m2, a unidade é voltada para a formação tecnológica.

A estrutura tem a capacidade de preparar mais de 9 mil novos profissionais por ano para o mercado de TI e conta com laboratórios de software, hardware e de Infraestrutura de redes, arena de cibersegurança e gamers, ambiente de inteligência artificial, espaço DEV (Desenvolvedor de Sistemas) e laboratório de computação quântica. A unidade oferece cursos pagos e gratuitos, presenciais e à distância, como preparatórios às certificações do Google, Microsoft, Oracle, AWS (Amazon), Cisco, Fortinet, entre outras gigantes mundiais do setor.

Os empresários não só visitaram as instalações como experimentaram projetos, criados por alunos, que oferecem soluções para a indústria. Atuante na área de TI, em Paraíba do Sul, o empresário Ueliton Luis Oliveira Silva pode conferir a gama de oportunidades para esse mercado, de constante atualização e necessidade de qualificação contínua. “Foi muito proveitoso. Tivemos a chance de perceber o que há de mais modernos que podemos implementar nas nossas empresas para melhorar nossas atividades”, destacou.

Para o gerente do Digitech as visitas são oportunidades de expandir o acesso aos serviços oferecidos. “É importante recebermos os empresários para mostrar o que está disponível para a empresas, para que cresçam no mercado. Não adianta trabalharmos com toda estrutura e não levar esses serviços ao público de maior interesse”, destacou Maurício Bona, gerente do Digitech.

Na imersão à unidade da Firjan SENAI SESI no Parque Tecnológico da UFRJ, o grupo conheceu a gama de alternativas inovadoras e sustentáveis, com o potencial de tornar as atividades mais competitivas. No local, tiveram acesso aos serviços ofertados na unidade, instalada em uma área de aproximadamente 5 mil metros quadrados, com mais de 600 equipamentos de alta tecnologia, que dão suporte ao desenvolvimento de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) em diferentes áreas estratégicas para a competitividade da indústria brasileira.

No Parque Tecnológico funcionam quatro Institutos SENAI: de Inovação de Biossintéticos e Fibras, de Química Verde, de Inspeção e Integridade e de Sistemas Virtuais de Produção, além do Centro de Inovação SESI em Saúde Ocupacional. Durante a visita, tiveram acesso a projetos e pesquisas que propõem uma atividade industrial sustentável, sem deixar de ser inovadora e atrativa. “Essa imersão foi de grande importância para que os empresários conheçam a gama de oportunidades existentes para que as atividades em diferentes setores se desenvolvam e entrem ou permaneçam no mercado de forma mais estruturada e competitiva. Saímos dessa visita com novos olhares”, destacou o empresário Ailton Medeiros, presidente do Sindicato das Indústrias de Materiais e Equipamentos Rodoviários e Ferroviários do Estado do Rio de Janeiro (Rodoferro).

A unidade reúne competências em Tecnologia para Saúde, Tecnologias Verdes em Monitoramento e Transformação Química, Intensificação de Processos e Engenharia Catalítica, Inteligência Digital de Cadeiras e Processos, Inovação Socioambiental, Inspeção e Integridade de Materiais, Fibras e Têxteis, Biotecnologia e Bioprocessos. Os empresários foram apresentados a projetos para o desenvolvimento de produtos com fibra de coco, de bananeira, de pelo de cachorro e conheceram os equipamentos de alta tecnologia utilizados para as pesquisas e experimentos.