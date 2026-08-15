Obras no Mirante Sul - Foto: Divulgação/PMTR

Obras no Mirante SulFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 15/08/2026 13:58

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios iniciou os trabalhos de preparação para a pavimentação da Rua Professor Lacerda, no bairro Mirante Sul. Os moradores aguardam há mais de 30 anos pela realização do serviço.

Além da Rua Professor Lacerda, outras duas ruas do bairro que ainda não receberam pavimentação também serão contempladas. As vias que já foram pavimentadas anteriormente passarão por serviços de manutenção.

Durante o anúncio da intervenção, o prefeito Jonas Dico destacou o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana e com o atendimento a demandas antigas da população.

“Nós só sairemos quando o bairro estiver todo pavimentado. E as ruas que já foram pavimentadas no passado, nós iremos fazer o trabalho de manutenção. Como venho dizendo sempre, nós chegaremos onde todos os ex-prefeitos não conseguiram chegar. Ruas que não foram pavimentadas e calçadas, nós iremos fazer. Nós chegaremos até o cidadão com esse trabalho que está sendo feito e que foi prometido durante o período em que nós concorremos à eleição suplementar no município de Três Rios”, afirmou o prefeito.