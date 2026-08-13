Ginásio é construído onde funcionava o Social Olímpico Ferroviário - Foto: Divulgação/PMTR

Ginásio é construído onde funcionava o Social Olímpico FerroviárioFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/08/2026 21:28

Três Rios - As obras do maior ginásio poliesportivo da região Centro-Sul Fluminense estão entrando na fase final. Após a instalação da cobertura do telhado, a concretagem do piso da quadra e a pavimentação da área externa, as equipes agora concentram os trabalhos no embolso de toda a quadra e nos acabamentos finais do anexo. A obra é realizada pela Prefeitura de Três Rios, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Entre as intervenções previstas está a instalação de uma moderna quadra de madeira, adequada para competições oficiais e preparada para receber eventos esportivos de alto nível. A estrutura foi planejada para atender atletas, equipes e o público, oferecendo mais conforto, segurança e qualidade para a prática esportiva.

O novo ginásio contará com arquibancadas ampliadas, vestiários, academia, sala de fisioterapia, áreas de convivência e acessibilidade em todos os ambientes. A proposta é oferecer uma estrutura completa, capaz de receber diferentes modalidades e ampliar as condições para a realização de competições e eventos esportivos.

Construído no espaço onde funcionava o antigo Social Olímpico Ferroviário, o ginásio será integrado ao maior complexo esportivo da região. O equipamento terá papel importante no fortalecimento de modalidades como futsal, basquete e voleibol, além de ampliar a capacidade de Três Rios para sediar competições de diferentes portes.

Para o prefeito Jonas Dico, a conclusão do projeto representa um importante avanço para o esporte e para a cidade. “Estamos chegando à reta final de uma obra que vai transformar a estrutura esportiva de Três Rios. Esse ginásio foi planejado para atender nossos atletas e toda a população, oferecendo um espaço moderno, acessível e preparado para receber grandes competições. É mais um investimento que deixa um legado para a cidade e fortalece Três Rios como referência regional no esporte”, destacou o prefeito.