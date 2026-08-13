Ginásio é construído onde funcionava o Social Olímpico FerroviárioFoto: Divulgação/PMTR
Obras do ginásio poliesportivo de Três Rios entram na fase final
Ginásio contará com arquibancadas ampliadas, vestiários, academia, sala de fisioterapia, áreas de convivência e acessibilidade em todos os ambientes
Obras do ginásio poliesportivo de Três Rios entram na fase final
Ginásio contará com arquibancadas ampliadas, vestiários, academia, sala de fisioterapia, áreas de convivência e acessibilidade em todos os ambientes
Empresários do Centro-Sul buscam na Firjan soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria
Representantes de diferentes setores da indústria fluminense tiveram a oportunidade de conhecer unidades voltadas para a tecnologia e pesquisa
Aulas de treinamento funcional na areia são oferecidas em Três Rios
Iniciativa e voltado para adultos e idosos, mas também poderá contar com a participação de crianças acompanhadas dos pais
Carreta roubada é recuperada pela PM em Três Rios
Carreta foi localizada às margens da Rodovia Lúcio Meira, em Três Rios, e passou por perícia antes de ser apreendida pela Polícia Militar
Foragido da Justiça por tráfico de drogas é preso no Purys, em Três Rios
Segundo o 38º Batalhão de Polícia Militar, indivíduo estava no município para comemorar o Dia dos Pais
Prefeitura de Três Rios entrega mais de 50 kits maternidade pelo programa Cegonha Social
Cada kit maternidade entregue reúne itens essenciais para os primeiros cuidados com o bebê, bolsa maternidade e banheira
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