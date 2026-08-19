Homem foi preso anos após o crimeFoto: Reprodução/109ª DP
Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em razão da condenação pelo crime de roubo. O homem possui ainda cinco prisões anteriores.
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Homem foi preso anos após o crimeFoto: Reprodução/109ª DP
Condenado por roubar casa de câmbio em Três Rios é preso
Indivíduo já havia sido preso por outros crimes, como ameaça, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal
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