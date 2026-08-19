Homem foi preso anos após o crimeFoto: Reprodução/109ª DP

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Enzo Gabriel
Três Rios - A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu um homem condenado por ter roubado uma casa de câmbio. O indivíduo foi localizado no Centro de Três Rios nesta terça-feira (18).
Segundo as investigações, em 2019, o homem rendeu funcionários do estabelecimento com uma arma de fogo e os obrigou a entregar R$ 62 mil, US$ 13 mil, e € 2 mil. Após diligências e ações de inteligência, as equipes conseguiram localizar e capturar o condenado.

Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em razão da condenação pelo crime de roubo. O homem possui ainda cinco prisões anteriores.