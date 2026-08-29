Material apreendido com criminosos em São João de MeritiDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com quatro baleados no Morro do Gogó, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (29). Outros dois homens acabaram detidos.
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Segundo a corporação, equipes do 21° BPM (São João de Meriti) estiveram no local para checar a presença de bandidos armados na região, que é é dominada pela fação Comando Vermelho.
Após troca de tiros, os agentes socorreram e encaminharam os feridos ao Hospital Municipal, antigo PAM. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.
Com o grupo, foram apreendidos duas pistolas, sete carregadores, um cinto de guarnição e drogas. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
 