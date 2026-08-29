Material apreendido com criminosos em São João de Meriti - Divulgação

Material apreendido com criminosos em São João de MeritiDivulgação

Publicado 29/08/2026 08:30

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com quatro baleados no Morro do Gogó, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (29). Outros dois homens acabaram detidos.





Segundo a corporação, equipes do 21° BPM (São João de Meriti) estiveram no local para checar a presença de bandidos armados na região, que é é dominada pela fação Comando Vermelho. LEIA MAIS: Confronto entre criminosos termina com homem morto em Belford Roxo Segundo a corporação, equipes do 21° BPM (São João de Meriti) estiveram no local para checar a presença de bandidos armados na região, que é é dominada pela fação Comando Vermelho.

Após troca de tiros, os agentes socorreram e encaminharam os feridos ao Hospital Municipal, antigo PAM. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com o grupo, foram apreendidos duas pistolas, sete carregadores, um cinto de guarnição e drogas. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



