São Gonçalo: dois homens morreram após um confronto com policiais militares no Complexo do Salgueiro - Reprodução/Internet

São Gonçalo: dois homens morreram após um confronto com policiais militares no Complexo do SalgueiroReprodução/Internet

Publicado 27/08/2026 11:34





Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) reforçaram o patrulhamento na região após receberem informações sobre o crime. Durante a ação, os agentes foram atacados por criminosos. Após o confronto e o vasculhamento da área, três indivíduos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Dois dos feridos não resistiram aos ferimentos e morreram. A identidade dos homens não foi divulgada.



Armas e drogas foram apreendidas

São Gonçalo - Dois homens morreram após um confronto com policiais militares no Complexo do Salgueiro , em São Gonçalo, na quarta-feira (26). A ocorrência começou após informações sobre uma tentativa de roubo de carga na BR-101, seguida pela fuga dos suspeitos para a comunidade.Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) reforçaram o patrulhamento na região após receberem informações sobre o crime. Durante a ação, os agentes foram atacados por criminosos. Após o confronto e o vasculhamento da área, três indivíduos foram encontrados feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Dois dos feridos não resistiram aos ferimentos e morreram. A identidade dos homens não foi divulgada.

De acordo com a corporação, durante a ação foram apreendidos um fuzil, uma pistola, um artefato explosivo, um rádio transmissor e entorpecentes. O material foi recolhido pelos policiais, e a ocorrência deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis.

