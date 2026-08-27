Niterói: doze ampolas de tirzepatida foram apreendidas por agentes do Segurança Presente durante abordagem no Centroreprodução/Internet
A mulher transportava duas malas e uma bolsa de mão quando foi abordada pelos agentes, que realizavam patrulhamento na região. Segundo as informações da ocorrência, ela teria demonstrado resistência em fornecer os dados pessoais. Durante a revista dos pertences, os agentes encontraram as 12 ampolas dentro de uma sacola térmica.
A tirzepatida é uma substância utilizada em tratamentos médicos, inclusive relacionados ao controle do peso. Por exigir condições específicas de armazenamento e comercialização, a origem do material passou a ser analisada pelas autoridades. A mulher e as ampolas foram encaminhadas para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Caso foi registrado com base no artigo 273
As ampolas permaneceram apreendidas para a realização dos procedimentos necessários. O caso será analisado pelas autoridades responsáveis. A ocorrência também chama atenção para o transporte e a comercialização de medicamentos e substâncias de uso terapêutico fora dos canais regulares, especialmente quando não há comprovação imediata sobre a origem dos produtos.
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