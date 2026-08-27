Niterói: doze ampolas de tirzepatida foram apreendidas por agentes do Segurança Presente durante abordagem no Centro - reprodução/Internet

Niterói: doze ampolas de tirzepatida foram apreendidas por agentes do Segurança Presente durante abordagem no Centroreprodução/Internet

Publicado 27/08/2026 11:16





A mulher transportava duas malas e uma bolsa de mão quando foi abordada pelos agentes, que realizavam patrulhamento na região. Segundo as informações da ocorrência, ela teria demonstrado resistência em fornecer os dados pessoais. Durante a revista dos pertences, os agentes encontraram as 12 ampolas dentro de uma sacola térmica.



A tirzepatida é uma substância utilizada em tratamentos médicos, inclusive relacionados ao controle do peso. Por exigir condições específicas de armazenamento e comercialização, a origem do material passou a ser analisada pelas autoridades. A mulher e as ampolas foram encaminhadas para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.



Caso foi registrado com base no artigo 273

Niterói - Uma mulher foi abordada por agentes da Operação Segurança Presente na manhã desta quarta-feira (26), no Terminal Rodoviário de Niterói, no Centro, e estava com 12 ampolas de tirzepatida. O material foi avaliado em aproximadamente R$ 3 mil.A mulher transportava duas malas e uma bolsa de mão quando foi abordada pelos agentes, que realizavam patrulhamento na região. Segundo as informações da ocorrência, ela teria demonstrado resistência em fornecer os dados pessoais. Durante a revista dos pertences, os agentes encontraram as 12 ampolas dentro de uma sacola térmica.A tirzepatida é uma substância utilizada em tratamentos médicos, inclusive relacionados ao controle do peso. Por exigir condições específicas de armazenamento e comercialização, a origem do material passou a ser analisada pelas autoridades. A mulher e as ampolas foram encaminhadas para a 76ª DP (Niterói), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.

Segundo as informações da ocorrência, a mulher foi autuada com base no artigo 273 do Código Penal, que trata de situações envolvendo falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. A legislação prevê pena que pode chegar a 15 anos de reclusão, dependendo do enquadramento e das circunstâncias analisadas pela Justiça. A apreensão das ampolas, por si só, não significa que os produtos sejam falsificados ou adulterados. A procedência, autenticidade e condições do material deverão ser verificadas durante a investigação.



As ampolas permaneceram apreendidas para a realização dos procedimentos necessários. O caso será analisado pelas autoridades responsáveis. A ocorrência também chama atenção para o transporte e a comercialização de medicamentos e substâncias de uso terapêutico fora dos canais regulares, especialmente quando não há comprovação imediata sobre a origem dos produtos.









