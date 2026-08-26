Niterói: material apreendido por policiais do PATAMO durante ocorrência na Comunidade da Ciclovia, em Piratininga - Reprodução/Internet

Niterói: material apreendido por policiais do PATAMO durante ocorrência na Comunidade da Ciclovia, em PiratiningaReprodução/Internet

Publicado 26/08/2026 10:51





A ocorrência começou durante um patrulhamento na região da Comunidade da Ciclovia. Ao entrarem na área pela Comunidade da Barreira, os policiais afirmam ter visto vários indivíduos. Com a aproximação da viatura, parte do grupo fugiu. A equipe desembarcou da viatura e realizou uma incursão por um beco na Rua Doutor Duque Dias Siqueira. Durante a ação, os policiais localizaram o homem escondido no quintal de uma residência.



De acordo com o registro policial, uma mochila azul estava com o suspeito. Dentro dela foram encontradas 108 porções de material semelhante à maconha, 67 pinos com pó branco aparentando ser cocaína, 90 pedras aparentando ser crack e 43 porções de haxixe. Também foram apreendidos quatro rádios transmissores, três carregadores e R$ 30 em espécie.



Policiais fizeram novas buscas na região

Niterói - Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (25), em Piratininga , Niterói, após ser localizado escondido no quintal de uma residência durante uma ação do PATAMO da 5ª Companhia. Segundo a Polícia Militar, ele estava com uma mochila contendo diferentes tipos de drogas, rádios transmissores, carregadores e dinheiro.A ocorrência começou durante um patrulhamento na região da Comunidade da Ciclovia. Ao entrarem na área pela Comunidade da Barreira, os policiais afirmam ter visto vários indivíduos. Com a aproximação da viatura, parte do grupo fugiu. A equipe desembarcou da viatura e realizou uma incursão por um beco na Rua Doutor Duque Dias Siqueira. Durante a ação, os policiais localizaram o homem escondido no quintal de uma residência.De acordo com o registro policial, uma mochila azul estava com o suspeito. Dentro dela foram encontradas 108 porções de material semelhante à maconha, 67 pinos com pó branco aparentando ser cocaína, 90 pedras aparentando ser crack e 43 porções de haxixe. Também foram apreendidos quatro rádios transmissores, três carregadores e R$ 30 em espécie.Policiais fizeram novas buscas na região

Após a prisão, os agentes realizaram novas buscas nas proximidades, mas, conforme o registro da ocorrência, nenhum outro material ilícito foi localizado. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 81ª DP, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após a análise do caso pela autoridade policial, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.



Segundo os registros consultados pela equipe, ele possui duas anotações anteriores relacionadas à Lei 11.343/06. Uma delas é referente ao artigo 35, que trata de associação para o tráfico, e outra ao artigo 33, relacionado ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada sob o número 4037. Segundo as informações do registro policial, a ação começou às 7h15 e terminou às 14h19.