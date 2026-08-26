Niterói: material apreendido por policiais do PATAMO durante ocorrência na Comunidade da Ciclovia, em PiratiningaReprodução/Internet
A ocorrência começou durante um patrulhamento na região da Comunidade da Ciclovia. Ao entrarem na área pela Comunidade da Barreira, os policiais afirmam ter visto vários indivíduos. Com a aproximação da viatura, parte do grupo fugiu. A equipe desembarcou da viatura e realizou uma incursão por um beco na Rua Doutor Duque Dias Siqueira. Durante a ação, os policiais localizaram o homem escondido no quintal de uma residência.
De acordo com o registro policial, uma mochila azul estava com o suspeito. Dentro dela foram encontradas 108 porções de material semelhante à maconha, 67 pinos com pó branco aparentando ser cocaína, 90 pedras aparentando ser crack e 43 porções de haxixe. Também foram apreendidos quatro rádios transmissores, três carregadores e R$ 30 em espécie.
Policiais fizeram novas buscas na região
Segundo os registros consultados pela equipe, ele possui duas anotações anteriores relacionadas à Lei 11.343/06. Uma delas é referente ao artigo 35, que trata de associação para o tráfico, e outra ao artigo 33, relacionado ao tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada sob o número 4037. Segundo as informações do registro policial, a ação começou às 7h15 e terminou às 14h19.
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