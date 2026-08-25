Niterói: cidade teve vitórias e protagonismo feminino em Olimpíada de RobóticaDivulgação/Ascom
O resultado ganha ainda mais relevância por marcar a primeira participação das PUDs na competição. Ao todo, três equipes representaram as plataformas na modalidade, colocando em prática conhecimentos de programação, montagem e operação de robôs diante dos desafios propostos pela OBR.
As conquistas também foram marcadas pelo protagonismo feminino. A equipe PUD Araribots garantiu a primeira colocação, enquanto a PUD M4, formada em parceria com a Escola Municipal Rachide, ficou em segundo lugar.
Durante a disputa, os estudantes precisaram aplicar conhecimentos de tecnologia, programação e robótica, ao mesmo tempo em que desenvolveram habilidades como trabalho em equipe, criatividade, raciocínio lógico e resolução de problemas.
Participação continua em setembro
O desempenho na etapa regional da OBR coroa meses de dedicação e preparação dos estudantes e marca uma estreia de destaque da PUD Santa Bárbara na Olimpíada Brasileira de Robótica. O resultado também reforça a importância da educação tecnológica e das experiências práticas para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades dos alunos.
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