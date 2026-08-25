Niterói: cooperação ganha força diante da estrutura tecnológica já disponível nas duas cidades - Divulgação/Ascom

Niterói: cooperação ganha força diante da estrutura tecnológica já disponível nas duas cidadesDivulgação/Ascom

Publicado 25/08/2026 16:22

Niterói - As prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro assinaram, nesta terça-feira (25), um acordo para ampliar a troca de informações sobre segurança pública. Na prática, Niterói e Rio vão integrar dados e tecnologias utilizadas pelas duas cidades. A parceria cria bases para um compartilhamento mais rápido e seguro que aproxima as capacidades de vigilância e inteligência em casos que atravessam a divisa entre os municípios.

O acordo foi assinado pelos prefeitos de Niterói, Rodrigo Neves, e do Rio, Eduardo Cavaliere. Também participaram do ato o secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas; o secretário executivo de Niterói, Felipe Peixoto; o chefe executivo da CIVITAS Rio, Davi Carreiro; e o secretário municipal da Casa Civil do Rio, Leandro Matiele.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, celebrou a parceria com o Rio de Janeiro. “Esse acordo é um dos mais importantes que estamos firmando recentemente na área de segurança pública, porque une Niterói e Rio em torno de um objetivo comum: combater o crime com inteligência, tecnologia e integração. A experiência do Cerco Eletrônico Total e do CISP (Centro Integrado de Segurança Pública) em Niterói já demonstrou resultados expressivos, e agora vamos ampliar essa capacidade com o compartilhamento de informações entre as duas cidades. É uma parceria que vai permitir uma atuação mais rápida e eficiente, especialmente no monitoramento de veículos e criminosos que circulam entre os municípios, fortalecendo a segurança de toda a região metropolitana”, destacou Rodrigo Neves.

A cooperação ganha força diante da estrutura tecnológica já disponível nas duas cidades. O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) de Niterói conta com videomonitoramento, cercamento eletrônico e acionamento das forças de segurança. A cidade conta com portais nas entradas e saídas e utiliza as imagens para apoiar investigações e reconstruir trajetos. O CISP possui 932 câmeras integradas, entre elas 120 equipamentos inteligentes de cercamento eletrônico instalados nos principais acessos da cidade.

Por sua vez, a CIVITAS Rio conta com mais de 13 mil equipamentos, sendo mais de 3.500 supercâmeras, que ampliam a capacidade de produção e análise de informações para apoiar a segurança pública e as investigações. A CIVITAS Rio trabalha com integração e análise de dados para produzir inteligência, agilizar investigações e gerar provas. A Central também acompanha, em tempo real, o deslocamento de veículos suspeitos. As informações são repassadas para as forças de segurança e sistema de Justiça.

“Essa parceria entre Rio e Niterói reforça a importância da integração entre os municípios no enfrentamento à criminalidade. Estamos avançando na troca de informações, no uso de tecnologia e inteligência e na construção de uma atuação cada vez mais coordenada. A integração dos sistemas de monitoramento vai permitir identificar deslocamentos, antecipar ações e fortalecer a segurança em toda a região metropolitana. É uma parceria que coloca dados, planejamento e tecnologia a serviço de uma segurança pública mais eficiente para a população”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

A cooperação aproxima as capacidades e amplia o conjunto de dados disponíveis. Os fluxos de compartilhamento vão permitir, por exemplo, o acesso a informações sobre deslocamentos de veículos suspeitos de envolvimento em dinâmicas criminais, o mapeamento de rotas e a análise integrada de dados e imagens. Isso auxiliará a reconstruir trajetos e relacionar casos que tenham ligação entre as duas cidades.

Com a integração, dados produzidos pelas duas estruturas poderão se complementar e ampliar a capacidade de análise em ocorrências que atravessam os limites municipais.

O secretário de Ordem Pública de Niterói, Gilson Chagas, ressaltou o investimento do município em integração, tecnologia e inteligência. “Nossas cidades agora estão cada vez mais próximas no combate ao crime. A ponte Rio-Niterói é um ponto de interesse muito importante para as cidades que estão no interior do Estado. A partir de agora, com a ajuda da Prefeitura do Rio, teremos como antecipar algumas ações em Niterói e nos outros municípios, através dessas informações. A gente acredita muito que a população ganha com essa ação integrada entre as prefeituras. Que sirva de exemplo para que outros municípios também invistam nessa integração”, disse Gilson Chagas.

No dia 16 de setembro, a parceria ganhará um novo reforço com a instalação de uma Muralha Digital na subida da Ponte Rio-Niterói, no lado do Rio. A estrutura integra a estratégia de Cercamento Eletrônico e permitirá o compartilhamento das informações produzidas pelos sistemas das duas prefeituras, fortalecendo a identificação de deslocamentos e dinâmicas criminais comuns entre Niterói e Rio. A iniciativa reforça a capacidade de cruzar informações, mapear rotas e apoiar a solução de crimes na Região Metropolitana.