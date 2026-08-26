Niterói: caso ocorreu na Comunidade do Sabão, na região central do município - Reprodução/Internet

Niterói: caso ocorreu na Comunidade do Sabão, na região central do municípioReprodução/Internet

Publicado 26/08/2026 10:44





Segundo informações da Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) recebeu uma denúncia de que uma pessoa estaria sendo mantida em poder de criminosos dentro da comunidade. Uma equipe Alfa foi enviada ao local para verificar a situação. Os policiais seguiram até o ponto indicado e confirmaram a ocorrência. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram a pé. No local onde os criminosos estavam, os agentes encontraram o homem caído no chão. Além das mãos, a vítima também apresentava fita adesiva no pescoço e diversos ferimentos pelo corpo. Niterói - Um homem ainda não identificado foi resgatado por policiais militares na manhã desta terça-feira (25), na comunidade do Sabão, no Centro de Niterói . A vítima estava bastante ferida e com as mãos amarradas com fita adesiva.Segundo informações da Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) recebeu uma denúncia de que uma pessoa estaria sendo mantida em poder de criminosos dentro da comunidade. Uma equipe Alfa foi enviada ao local para verificar a situação. Os policiais seguiram até o ponto indicado e confirmaram a ocorrência. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram a pé. No local onde os criminosos estavam, os agentes encontraram o homem caído no chão. Além das mãos, a vítima também apresentava fita adesiva no pescoço e diversos ferimentos pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca, em Niterói. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.



Polícia Civil investiga o caso



A ocorrência foi encaminhada à delegacia responsável pela região. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do episódio, identificar os envolvidos e esclarecer o que aconteceu antes da chegada dos policiais. A fuga dos suspeitos também será apurada. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos poderão auxiliar os investigadores na reconstrução da sequência dos acontecimentos.











