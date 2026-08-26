Niterói - Um homem ainda não identificado foi resgatado por policiais militares na manhã desta terça-feira (25), na comunidade do Sabão, no Centro de Niterói. A vítima estava bastante ferida e com as mãos amarradas com fita adesiva.
Segundo informações da Polícia Militar, o 12º BPM (Niterói) recebeu uma denúncia de que uma pessoa estaria sendo mantida em poder de criminosos dentro da comunidade. Uma equipe Alfa foi enviada ao local para verificar a situação. Os policiais seguiram até o ponto indicado e confirmaram a ocorrência. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram a pé. No local onde os criminosos estavam, os agentes encontraram o homem caído no chão. Além das mãos, a vítima também apresentava fita adesiva no pescoço e diversos ferimentos pelo corpo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca, em Niterói. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.
Polícia Civil investiga o caso
A ocorrência foi encaminhada à delegacia responsável pela região. A Polícia Civil deverá investigar as circunstâncias do episódio, identificar os envolvidos e esclarecer o que aconteceu antes da chegada dos policiais. A fuga dos suspeitos também será apurada. Imagens de câmeras de segurança, depoimentos e outros elementos poderão auxiliar os investigadores na reconstrução da sequência dos acontecimentos.
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