Niterói: caminhões não podem mais circular em rua da Zona Sul - Reprodução/Internet

Niterói: caminhões não podem mais circular em rua da Zona Sul Reprodução/Internet

Publicado 26/08/2026 11:52





Medida busca melhorar o fluxo de veículos

Niterói - Uma mudança no trânsito de Icaraí, entrou em vigor nesta quarta-feira (26). A NitTrans proibiu a circulação de caminhões em um trecho da Rua Comendador Miguelote Viana, uma via estreita e de mão dupla do bairro. A determinação foi publicada no Diário Oficial de Niterói por meio da Portaria NitTrans nº 531/2026 e já está em vigor. A única exceção prevista é para veículos destinados à coleta de resíduos sólidos. A restrição vale para o trecho da Rua Comendador Miguelote Viana entre as ruas General Silveira Rocha e Lemos Cunha.

Segundo a regulamentação, a mudança tem como objetivo melhorar o ordenamento do trânsito em um trecho onde as características da via dificultam a circulação simultânea de veículos de grande porte. A Rua Comendador Miguelote Viana possui mão dupla no segmento afetado e apresenta espaço reduzido. Com a circulação de caminhões, a passagem de veículos em sentidos opostos pode ficar comprometida, provocando retenções. A expectativa é que a restrição reduza os pontos de bloqueio e contribua para melhorar a fluidez do trânsito na região. A proibição não se aplica a toda a extensão da Rua Comendador Miguelote Viana. De acordo com a portaria da NitTrans, os caminhões ficam proibidos de circular no trecho entre a Rua General Silveira Rocha e a Rua Lemos Cunha. A restrição vale nos dois sentidos da via, com exceção dos veículos destinados à coleta de resíduos sólidos.



Caminhões de coleta de resíduos estão autorizados



A portaria mantém autorizada a circulação de veículos utilizados para a coleta de resíduos sólidos no trecho. A decisão consta do processo administrativo NIT-050131/000951/2026 e foi tomada com base nas atribuições do município para organizar e regulamentar o trânsito, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A portaria não estabeleceu uma data futura para o início da restrição. Conforme o artigo 2º do documento, a medida passou a valer na própria data de sua publicação.



Com isso, motoristas de caminhões que utilizavam a Rua Comendador Miguelote Viana como rota por Icaraí já devem considerar a nova regulamentação. A mudança deve impactar principalmente o trânsito cotidiano de moradores e motoristas que utilizam o trecho, onde a combinação entre mão dupla, largura reduzida e circulação de veículos grandes dificultava a passagem.

