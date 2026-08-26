Niterói: ocorrência aconteceu por volta das 19h, na Rua Doutor Celestino - Reprodução/Internet

Niterói: ocorrência aconteceu por volta das 19h, na Rua Doutor CelestinoReprodução/Internet

Publicado 26/08/2026 11:30





Dois são detidos na Chácara

Niterói - Policiais do 12º BPM (Niterói) prenderam três pessoas e apreenderam outras três durante ações de patrulhamento realizadas nesta terça-feira (25) em diferentes comunidades de Niterói . As ocorrências foram registradas nas regiões da Chácara, Linha e Sabão. A principal ação ocorreu na região da Chácara, no Centro, onde dois suspeitos foram detidos e materiais que, segundo a Polícia Militar, estariam relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos.

A ocorrência aconteceu por volta das 19h, na Rua Doutor Celestino. Segundo a PM, equipes realizavam patrulhamento quando encontraram dois homens em atitude considerada suspeita. Ainda de acordo com a corporação, os dois tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos policiais. Após acompanhamento, ambos foram alcançados e detidos. Durante as buscas nas proximidades, os agentes localizaram entorpecentes, dinheiro e dois rádios comunicadores. Um dos detidos tem 23 anos e o outro é um adolescente de 17 anos. Os dois foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), junto com o material apreendido. A quantidade e os tipos de drogas ainda seriam contabilizados.



Mais cedo, policiais receberam informações sobre a presença de homens armados envolvidos com o tráfico na Comunidade da Linha. A equipe seguiu até a Rua Anchieta e, segundo a PM, encontrou diversos suspeitos. Com a chegada dos agentes, parte do grupo fugiu. Três pessoas foram alcançadas e detidas, entre elas dois adolescentes de 16 anos.



Durante as buscas na região, os policiais apreenderam um revólver, dois carregadores de pistola, um rádio transmissor e uma quantidade de drogas que ainda não havia sido contabilizada.



Homem é preso na Comunidade do Sabão



Outra ocorrência foi registrada na Comunidade do Sabão e terminou com a prisão de um homem e a apreensão de drogas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu ao perceber a aproximação da equipe, mas foi alcançado durante o acompanhamento. Com ele, os policiais encontraram 89 papelotes de maconha, 44 unidades de flor, 57 pinos pequenos de cocaína, 24 pinos grandes da mesma droga, um rádio transmissor e R$ 72 em dinheiro. O homem, de 19 anos, foi encaminhado para a 76ª DP, onde a ocorrência foi registrada.