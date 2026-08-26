Niterói - A Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, será contemplada neste ano com R$ 1 milhão em recursos federais destinados à modernização de sua infraestrutura. A emenda parlamentar, destinada pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), permitirá investimentos em espaços acadêmicos, incluindo a revitalização de auditório, salas de aula e demais ambientes utilizados por estudantes, professores e pesquisadores. A Faculdade de Direito é uma das unidades acadêmicas da UFF e reúne cinco departamentos de ensino, além de programas de graduação e pós-graduação.
Reconhecida como uma das mais tradicionais instituições de ensino jurídico do país, a Faculdade de Direito da UFF tem sediado importantes eventos científicos, congressos, seminários e debates, fortalecendo sua atuação na produção do conhecimento, na pesquisa e na formação de profissionais do Direito.
Segundo Hugo Leal, investir nas universidades públicas é contribuir para a formação de profissionais qualificados e para o fortalecimento da pesquisa e da inovação. "A UFF desempenha um papel estratégico na produção do conhecimento e na formação de milhares de estudantes. Melhorar sua infraestrutura é oferecer melhores condições para o ensino, a pesquisa e a extensão, beneficiando toda a sociedade", afirmou.
A destinação da emenda reforça uma atuação contínua do parlamentar em apoio à Universidade Federal Fluminense. Ao longo dos últimos anos, Hugo Leal tem direcionado recursos para diferentes unidades da instituição, contribuindo para a modernização de espaços acadêmicos e para o fortalecimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pela universidade.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.