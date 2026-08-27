Niterói: Policiais do GAT do 12º BPM apreenderam drogas, rádios comunicadores, uma granada e um simulacro durante ação na Nova BrasíliaReprodução/Internet
A incursão foi realizada por policiais do GAT “B” após informações de inteligência sobre a atuação do tráfico de drogas e a existência de obstáculos instalados para dificultar a circulação na comunidade. Segundo o registro policial, as equipes receberam informações sobre a prática de comércio de entorpecentes na região. O levantamento também indicava a existência de obstruções em vias públicas.
Durante a incursão pela Travessa Zalmir Garcia, os policiais teriam encontrado indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação das equipes. Após buscas pela localidade, um homem de 29 anos foi localizado e detido. Ele foi encaminhado para a 78ª DP, junto com o material apreendido.
Drogas, granada e rádios foram apreendidos
Até a última atualização do registro, não havia informações sobre outras prisões durante a ação. A ocorrência também envolve a suspeita de utilização de estruturas para dificultar o acesso de moradores, transeuntes e serviços públicos à comunidade.
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