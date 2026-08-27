Niterói: Policiais do GAT do 12º BPM apreenderam drogas, rádios comunicadores, uma granada e um simulacro durante ação na Nova Brasília - Reprodução/Internet

Niterói: Policiais do GAT do 12º BPM apreenderam drogas, rádios comunicadores, uma granada e um simulacro durante ação na Nova BrasíliaReprodução/Internet

Publicado 27/08/2026 11:07





A incursão foi realizada por policiais do GAT “B” após informações de inteligência sobre a atuação do tráfico de drogas e a existência de obstáculos instalados para dificultar a circulação na comunidade. Segundo o registro policial, as equipes receberam informações sobre a prática de comércio de entorpecentes na região. O levantamento também indicava a existência de obstruções em vias públicas.



Durante a incursão pela Travessa Zalmir Garcia, os policiais teriam encontrado indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação das equipes. Após buscas pela localidade, um homem de 29 anos foi localizado e detido. Ele foi encaminhado para a 78ª DP, junto com o material apreendido.



Drogas, granada e rádios foram apreendidos

Niterói - Uma ação do 12º BPM (Niterói) terminou com um homem preso e a apreensão de centenas de porções de drogas nesta quarta-feira (26), na Comunidade da Nova Brasília, na Engenhoca, em Niterói. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas e permanecia em andamento até a última atualização.A incursão foi realizada por policiais do GAT “B” após informações de inteligência sobre a atuação do tráfico de drogas e a existência de obstáculos instalados para dificultar a circulação na comunidade. Segundo o registro policial, as equipes receberam informações sobre a prática de comércio de entorpecentes na região. O levantamento também indicava a existência de obstruções em vias públicas.Durante a incursão pela Travessa Zalmir Garcia, os policiais teriam encontrado indivíduos que fugiram ao perceber a aproximação das equipes. Após buscas pela localidade, um homem de 29 anos foi localizado e detido. Ele foi encaminhado para a 78ª DP, junto com o material apreendido.

De acordo com a ocorrência, os agentes apreenderam 420 pinos de cocaína e 120 invólucros de maconha, totalizando 540 porções de drogas. Também foram encontrados uma granada, um simulacro de pistola e oito rádios comunicadores. Todo o material foi recolhido e apresentado na delegacia responsável pelo registro da ocorrência. O homem detido e os materiais apreendidos foram levados para a 78ª DP, onde a autoridade policial deverá analisar as circunstâncias da ocorrência e determinar as medidas cabíveis.



Até a última atualização do registro, não havia informações sobre outras prisões durante a ação. A ocorrência também envolve a suspeita de utilização de estruturas para dificultar o acesso de moradores, transeuntes e serviços públicos à comunidade.

