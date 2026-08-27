Niterói: policiais do 12º BPM e da 76ª DP apreenderam drogas e rádios durante ação na Rua Indígena, em Boa Vista - Divulgação/PMERJ

Niterói: policiais do 12º BPM e da 76ª DP apreenderam drogas e rádios durante ação na Rua Indígena, em Boa VistaDivulgação/PMERJ

Publicado 27/08/2026 11:21





Durante a entrada dos policiais na localidade, parte das equipes avançou por uma escadaria e encontrou dois homens. Segundo o registro da ocorrência, eles tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos agentes. Os dois foram abordados e detidos. Com eles, os policiais encontraram o material que posteriormente foi encaminhado à delegacia. Ao todo, foram apreendidos 74 papelotes de cocaína, 39 invólucros de maconha, 30 pedras de crack e 24 invólucros de skank. Além das drogas, os agentes recolheram três rádios transmissores e R$ 40 em dinheiro.



Durante as buscas em outro ponto da comunidade, uma segunda equipe localizou um terceiro envolvido. Ele relatou aos policiais que havia fugido ao perceber a chegada das equipes e se machucado durante a tentativa de escapar.



Terceiro envolvido foi atendido e liberado

Niterói - Uma ação conjunta do 12º BPM e da 76ª DP terminou com dois homens presos na noite desta quarta-feira (26), na Rua Indígena, em Boa Vista , Niterói. A ocorrência também resultou na apreensão de diferentes tipos de drogas, três rádios transmissores e R$ 40 em espécie. A operação foi realizada durante um patrulhamento e contou com equipes das quatro companhias do batalhão, além de policiais civis da delegacia responsável pela região.Durante a entrada dos policiais na localidade, parte das equipes avançou por uma escadaria e encontrou dois homens. Segundo o registro da ocorrência, eles tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos agentes. Os dois foram abordados e detidos. Com eles, os policiais encontraram o material que posteriormente foi encaminhado à delegacia. Ao todo, foram apreendidos 74 papelotes de cocaína, 39 invólucros de maconha, 30 pedras de crack e 24 invólucros de skank. Além das drogas, os agentes recolheram três rádios transmissores e R$ 40 em dinheiro.Durante as buscas em outro ponto da comunidade, uma segunda equipe localizou um terceiro envolvido. Ele relatou aos policiais que havia fugido ao perceber a chegada das equipes e se machucado durante a tentativa de escapar.

O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), onde recebeu atendimento médico. Após ser liberado, ele foi conduzido à 76ª DP (Niterói). Depois dos procedimentos na delegacia, o terceiro envolvido foi ouvido e liberado. Os dois primeiros homens detidos permaneceram presos.



Segundo o registro policial, os presos possuem antecedentes criminais, incluindo anotações por tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e violência doméstica. A ocorrência foi apresentada na 76ª DP, que ficou responsável pela análise do caso e pelas medidas cabíveis.





