Niterói: motoristas enfrentam trânsito intenso em diferentes pontos de Niterói na manhã desta quinta-feira - Reprodução/Internet

Niterói: motoristas enfrentam trânsito intenso em diferentes pontos de Niterói na manhã desta quinta-feira Reprodução/Internet

Publicado 27/08/2026 11:29





Por volta das 6h, um ônibus e um carro colidiram no início da Alameda São Boaventura, próximo à região da Caixa d'Água, no sentido Centro. Com a batida, uma das rodas dianteiras do coletivo ficou dentro do valão às margens da via. A ocorrência provocou retenções na Alameda São Boaventura, e equipes da NitTrans foram acionadas para orientar os motoristas e organizar o tráfego.



Motocicleta se envolve em acidente na Ponte

Niterói - Dois acidentes registrados na manhã desta quinta-feira (27) contribuíram para deixar o trânsito lento em importantes vias de Niterói e no acesso à Ponte Rio-Niterói. A chuva fraca também complicou os deslocamentos e aumentou o tempo de viagem em diferentes regiões da cidade.Por volta das 6h, um ônibus e um carro colidiram no início da Alameda São Boaventura, próximo à região da Caixa d'Água, no sentido Centro. Com a batida, uma das rodas dianteiras do coletivo ficou dentro do valão às margens da via. A ocorrência provocou retenções na Alameda São Boaventura, e equipes da NitTrans foram acionadas para orientar os motoristas e organizar o tráfego.

Outro acidente aconteceu às 7h04, na Ponte Rio-Niterói, na altura do Mocanguê, próximo ao pórtico 21, no sentido Rio de Janeiro. Uma motocicleta se envolveu na ocorrência e uma faixa precisou ser interditada. Segundo a Ecovias Ponte, equipes foram enviadas ao local para atender a ocorrência. Às 7h20, havia lentidão nos acessos ao Mocanguê, no sentido Rio, com tempo estimado de travessia de 28 minutos. No sentido Niterói, o fluxo era considerado normal, com travessia em aproximadamente 13 minutos.



Além dos acidentes, a chuva fraca registrada durante a manhã contribuiu para complicar o trânsito em diferentes pontos da cidade. A pista molhada exige maior atenção dos motoristas e pode reduzir a velocidade dos veículos, aumentando o tempo de deslocamento. As retenções afetaram a rotina de moradores que seguiam para o trabalho, escolas, universidades e outros compromissos. Motoristas de aplicativo também enfrentaram impactos, já que o maior tempo gasto no trânsito reduz a quantidade de viagens que conseguem realizar.



A orientação para quem ainda vai sair é acompanhar as condições das vias e, quando possível, evitar os trechos com maior concentração de veículos.

