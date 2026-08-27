Niterói - Dois acidentes registrados na manhã desta quinta-feira (27) contribuíram para deixar o trânsito lento em importantes vias de Niterói e no acesso à Ponte Rio-Niterói. A chuva fraca também complicou os deslocamentos e aumentou o tempo de viagem em diferentes regiões da cidade.
Por volta das 6h, um ônibus e um carro colidiram no início da Alameda São Boaventura, próximo à região da Caixa d'Água, no sentido Centro. Com a batida, uma das rodas dianteiras do coletivo ficou dentro do valão às margens da via. A ocorrência provocou retenções na Alameda São Boaventura, e equipes da NitTrans foram acionadas para orientar os motoristas e organizar o tráfego.
Motocicleta se envolve em acidente na Ponte
Outro acidente aconteceu às 7h04, na Ponte Rio-Niterói, na altura do Mocanguê, próximo ao pórtico 21, no sentido Rio de Janeiro. Uma motocicleta se envolveu na ocorrência e uma faixa precisou ser interditada. Segundo a Ecovias Ponte, equipes foram enviadas ao local para atender a ocorrência. Às 7h20, havia lentidão nos acessos ao Mocanguê, no sentido Rio, com tempo estimado de travessia de 28 minutos. No sentido Niterói, o fluxo era considerado normal, com travessia em aproximadamente 13 minutos.
Além dos acidentes, a chuva fraca registrada durante a manhã contribuiu para complicar o trânsito em diferentes pontos da cidade. A pista molhada exige maior atenção dos motoristas e pode reduzir a velocidade dos veículos, aumentando o tempo de deslocamento. As retenções afetaram a rotina de moradores que seguiam para o trabalho, escolas, universidades e outros compromissos. Motoristas de aplicativo também enfrentaram impactos, já que o maior tempo gasto no trânsito reduz a quantidade de viagens que conseguem realizar.
A orientação para quem ainda vai sair é acompanhar as condições das vias e, quando possível, evitar os trechos com maior concentração de veículos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.