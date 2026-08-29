Faca e celular apreendidos na açãoDivulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Policiais militares prenderam um homem e apreenderam quatro adolescentes após um roubo no Parque do Flamengo, na Zona Sul, nesta sexta-feira (28).
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Segundo a corporação, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram acionadas após denúncias de que um grupo estaria praticando roubos nas proximidades do Museu de Arte Moderna. Durante as buscas pela região, os agentes localizaram os suspeitos e apreenderam uma faca, um celular e cinco bicicletas.

Uma das vítimas esteve no local e identificou os detidos. Na 9ª DP (Catete), outra pessoa reconheceu uma das bicicletas, que havia sido roubada no mesmo dia.