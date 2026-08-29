Faca e celular apreendidos na açãoDivulgação
Segundo a corporação, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram acionadas após denúncias de que um grupo estaria praticando roubos nas proximidades do Museu de Arte Moderna. Durante as buscas pela região, os agentes localizaram os suspeitos e apreenderam uma faca, um celular e cinco bicicletas.
Uma das vítimas esteve no local e identificou os detidos. Na 9ª DP (Catete), outra pessoa reconheceu uma das bicicletas, que havia sido roubada no mesmo dia.
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