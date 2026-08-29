Rio - Um intenso tiroteio assustou moradores nas proximidades do Morro do Cruz e da Chácara do Céu, comunidades vizinhas entre a Tijuca e o Andaraí, na Zona Norte, no fim da manhã deste sábado (29). A região é marcada por uma disputa territorial entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a intensidade do confronto em plena luz do dia. Segundo relatos, disparos também foram ouvidos durante a madrugada.
"A madrugada foi terrível e agora também. Onde iremos parar? São narcoterroristas sim! Até meus cachorros tem medo do barulho, ontem a gente dormindo, mesmo com o ar ligado, eles subiram na cama com medo umas 3 vezes, até nos acordarem. Nós abraçarmos eles e agora de novo foram para junto da gente. Se pets fazem isso, imagina crianças, idosos, pessoas com problemas neurológicos.. e pessoas comuns como a gente?", desabafou uma moradora.
"Tá difícil, amigos! Normalmente, esses confrontos aconteciam à noite, infelizmente, agora não tem mais hora. Muito triste", lamentou outro.
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