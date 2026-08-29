Anthony Garotinho é candidato ao governo do estado do Rio - Carlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Anthony Garotinho é candidato ao governo do estado do RioCarlos Elias Junior / Arquivo O Dia

Publicado 29/08/2026 12:11

Com a determinação, Garotinho poderá ter acesso ao recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Além disso, o candidato conseguirá participar da propaganda eleitoral em rádios e TVs e comparecer a debates.

Na manhã deste sábado (29), o ex-governador celebrou a decisão em um vídeo publicado nas redes sociais. "Ainda bem que o TSE disse que não existe a decisão do TRE no mundo jurídico. Ela é totalmente ilegal. A palavra usada foi usurpação, que é tomar uma decisão além do que é permitido pela própria lei. Deus é maior. Eu sou e continuo candidato. O povo do Rio quer justiça. A mudança no Brasil tem que começar pelo Rio. É preciso ter coragem para acabar com essa vergonha da política no nosso estado. Eu vou concorrer com os meus direitos em dia."

Na quinta-feira (27), o TRE-RJ decidiu, por unanimidade, impedir a campanha de Garotinho entendendo que ele permanece com os direitos políticos suspensos devido a uma condenação por improbidade administrativa já transitada em julgado.

A Procuradoria Regional Eleitoral no Rio destacou que a suspensão dos direitos políticos começou a valer em 11 de julho de 2025, data do trânsito em julgado da condenação. Segundo o Ministério Público Eleitoral, a contagem da pena não admite retroação. Dessa forma, a sanção segue em vigor nas eleições deste ano.

Em 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) condenou Garotinho por crimes de improbidade cometidos entre 2005 e 2006, quando o ex-governador era secretário de Governo da própria mulher, Rosinha. À época, foram descobertos desvios de R$ 234 milhões da área da Saúde.

A sentença impôs oito anos de suspensão dos direitos políticos, multa, ressarcimento ao erário, pagamento por danos morais coletivos e proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais.

Apesar do TSE autorizar a campanha, a situação eleitoral de Garotinho ainda depende da análise definitiva do pedido de registro.