Lula tenta aumentar reprovação eleitoral de Flávio enquanto rival procura se aproximar do público feminino - AFP

Lula tenta aumentar reprovação eleitoral de Flávio enquanto rival procura se aproximar do público femininoAFP

Publicado 29/08/2026 09:19

A campanha do atual presidente, que tenta a reeleição, também utilizou o tempo do horário eleitoral para defender o fim da jornada de trabalho na escala 6x1, como um "projeto de Lula". No ritmo de música sertaneja, é lançado o bordão: "Brasil pronto para mais", com a repetição de um discurso sobre "cuidar das pessoas vulneráveis". Além disso, a campanha de Lula reproduziu o áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro. No último momento cita: "Flávio, o pior dos Bolsonaros"Já a campanha de Flávio tentou se aproximar das mulheres, em busca do voto feminino. Em junho de 2026, Michelle Bolsonaro criticou o candidato do PL publicamente em um vídeo, o que gerou uma forte crise no partido. Após o conflito, os dois gravaram vídeos juntos em agosto de 2026. O candidato do PL também buscou traçar o seu perfil pessoal, ao falar da sua família, especialmente sua esposa e filhas. O ex-presidente Jair Bolsonaro é mencionado, mas longe de ser o foco.Nos 4 minutos e 20 segundos de propaganda de rádio do candidato do PL não há citações diretas ao caso envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho de Lula, investigado sob a suspeita de tráfico de influência. As críticas ao atual governo focam em gargalos na segurança pública e nos preços dos alimentos, por exemplo. O lema inicial é que o atual presidente "vai mostrar cenas bonitas" e Flávio "vai mostrar o Brasil real"A campanha de Lula reproduziu dois áudios de Flávio Bolsonaro com menções ao pedido de dinheiro feito ao banqueiro preso Daniel Vorcaro, do Master, para financiar o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro. O caso está sob investigação. No fim, também são citadas as investigações sobre o senador, como o caso das rachadinhas, em que ele foi denunciado em 2020 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por organização criminosa e lavagem de dinheiro. As provas da investigação foram anuladas porque os tribunais entenderam que Flávio tinha direito a foro privilegiado.