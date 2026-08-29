Turista foi transferida para o Hospital Regional de São José, onde morreu na manhã deste sábadoDivulgação
Raio atinge mulher na Praia da Pinheira, em Palhoça, Santa Catarina.— Tumulto BR (@TumultoBR) August 29, 2026
Um casal caminhava pela areia no momento em que uma leve e repentina garoa atingiu a região e a mulher foi atingida diretamente por um raio.
De acordo com testemunhas, uma leve garoa comecou no fim da tarde de… pic.twitter.com/IiXXzUiMGS
A turista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a unidade de pronto atendimento da região por volta das 19h40, quase duas horas depois de ter sido atingida pelo raio. No local, ela teve uma parada cardíaca, foi estabilizada e entubada
Por conta do caso clínico grave, foi transferida pelo Samu para o Hospital Regional de São José, que, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é um hospital referência em alta complexidade A morte foi confirmada pela Secretaria nesta manhã.
Nas redes sociais, imagens de videomonitoramento da região foram compartilhadas com o momento exato do acidente. É possível ver a mulher com outra pessoa na praia às 18h03, quando o raio a atinge e logo em seguida a turista caí na areia.
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