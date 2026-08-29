Turista foi transferida para o Hospital Regional de São José, onde morreu na manhã deste sábado - Divulgação

Turista foi transferida para o Hospital Regional de São José, onde morreu na manhã deste sábadoDivulgação

Publicado 29/08/2026 17:11

São Paulo - Uma mulher de 39 anos morreu na manhã deste sábado, 29, um dia depois de ser atingida por um raio na Praia do Sonho, na cidade de Palhoça, em Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das 18h da noite de sexta-feira, 28.