Mulher é atingida por raio - Reprodução

Publicado 24/02/2026 13:42

Araruama - Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um raio na rodoviária de Araruama, na tarde desta segunda-feira (23). O incidente aconteceu durante uma chuva intensa, acompanhada de trovões, no momento em que a vítima aguardava um ônibus para retornar para casa.

De acordo com relatos de testemunhas, ao buscar abrigo da chuva sob a marquise da rodoviária, a mulher acabou sendo atingida pela descarga elétrica. Pessoas que estavam no local acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Araruama, que chegaram em seguida para prestar atendimento.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi encaminhada para uma unidade de saúde da cidade, onde passou a receber atendimento médico especializado. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações detalhadas sobre o estado de saúde da mulher.