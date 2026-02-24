Mulher é atingida por raio Reprodução
Raio atinge rodoviária e mulher fica ferida em Araruama
Descarga elétrica ocorreu durante chuva forte na tarde de segunda-feira (23) e mobilizou equipes de resgate
Chuva forte alaga ruas, compromete atendimento na UPA Pediátrica e causa transtornos em Araruama
Temporal desta segunda (23) deixou vias submersas, forçou transferência de pacientes e ainda teve morador nadando em rua alagada no Parque Mataruna
Araruama inicia trâmites para novo concurso público para cargos efetivos
A comissão será responsável por levantar as vagas disponíveis, definir os cargos, realizar estudos de impacto orçamentário, escolher a banca organizadora e acompanhar todas as etapas até a homologação do resultado
Colisão entre dois carros deixa uma pessoa ferida em Araruama
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na Avenida Gladstone José de Oliveira, no bairro Praça da Bandeira
Ligações clandestinas de energia são retiradas na Colônia dos Pescadores em Araruama
Operação da concessionária identificou irregularidades em peixarias, quiosques e restaurantes, com suspensão do fornecimento em parte dos locais
Polícia Civil prende homem ligado ao trafico de drogas em Araruama
Operação Torniquete resulta em prisão de suspeito com mandado em aberto e antecedentes criminais
