Preso por estupro de vulnerávelReprodução/PM
A ação foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, sob coordenação do delegado Milton Siqueira Júnior.
O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Araruama com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.
Segundo as investigações, o acusado teria atraído a vítima, uma adolescente de 13 anos, para sua residência, onde o crime teria ocorrido.
Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
