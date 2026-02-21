Preso por estupro de vulnerávelReprodução/PM

Renata Cristiane
Araruama - A Polícia Civil de Araruama prendeu um homem acusado por estupro de vulnerável nesta sexta-feira (20).

A ação foi realizada por agentes da 118ª Delegacia de Polícia de Araruama, sob coordenação do delegado Milton Siqueira Júnior.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Araruama com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.

Segundo as investigações, o acusado teria atraído a vítima, uma adolescente de 13 anos, para sua residência, onde o crime teria ocorrido.

Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.