Publicado 19/02/2026 13:49

Araruama - O Carnaval Araru 2026 foi encerrado nesta terça-feira (17) em Araruama, com programação distribuída pelos distritos. Ao longo do último dia, moradores e turistas estiveram em diferentes pontos da cidade.



Em Praia Seca, as atividades começaram às 14h com Beat Dance. Às 16h, a banda Rosalu se apresentou. Em seguida, houve programação infantil. À noite, o cantor Matheus Marinho subiu ao palco e a banda Deu Onda encerrou a programação no distrito.



Moradora de São Gonçalo, Aline Lessa esteve em Praia Seca pela primeira vez.



“Superou minhas expectativas. Procurei na Internet uma praia tranquila para vir com as crianças e apareceu Praia Seca. Adorei! É tranquila, muito familiar e agradável. E a programação de Carnaval foi ótima. Vamos voltar mais vezes”, planeja Aline, que alugou uma casa para passar o Carnaval com toda a família, incluindo os gêmeos Davi e Arthur, de 9 meses.



Aurélio Ferreira também participou da programação com a família.



“É a terceira vez que venho aqui. Minha mulher adora. Gostamos tanto que estamos pensando em alugar uma casa aqui para podermos vir mais vezes. É totalmente diferente do Rio, é muito mais tranquilo e seguro”, ressaltou.

No distrito de São Vicente, o Bloco das Piranhas saiu com trio elétrico na praça principal.



A programação também incluiu show do Sambará, concurso de fantasias infantis e apresentação de bonecos gigantes.



Nezita Coutinho, responsável por levar os bonecos gigantes para o distrito há 16 anos, comentou sobre a atração.



“Quem quiser ver os bonecos tem que vir aqui. Eu nasci num circo e quis trazer minha experiência para cá. Tenho 10 bonecos e estou preparando um novo para o ano que vem”, contou.



A moradora Leidiane Souza levou a filha Maitê, de 6 anos, para o concurso de fantasias.



“É muito emocionante ver São Vicente tão cheio e animado. A festa foi linda e muito organizada. Desde o ano passado, a festa mudou de nível”, observou Leidiane, que gastou cinco pacotes grandes de algodão para confeccionar a fantasia de ovelhinha da filha.



O adolescente Igor Lima Santos também participou do concurso.



“Levei dez dias para produzir a fantasia e gastei R$ 400”, contou Igor, que desfilou vestido de gorila.



Durante o evento, comerciantes atuaram nos distritos. Michele Souza montou uma barraca de bebidas com o noivo e os primos.



“O movimento esse ano foi ótimo. A gente está vendendo mais até do que no ano passado”, destacou.



Segundo o secretário de Turismo, Thiago Moura, a descentralização foi um dos pontos da organização.



“A ideia era levar o Carnaval para a família vicentina. Além de garantir lazer e cultura para a população local, a descentralização fortalece o comércio, gera renda e valoriza o distrito. Ver famílias, crianças e visitantes ocupando os espaços públicos com alegria e segurança mostra que estamos no caminho certo, promovendo um Carnaval democrático, organizado e para todos”, avaliou o secretário.



Em Iguabinha, a programação incluiu atividades infantis e show com Di Marinho.



No Centro, na Praça Antônio Raposo, a Turma da Tia Carol se apresentou às 18h. Às 21h, o cantor Luiz Felipe Pitta subiu ao palco. Na Orla do Centro, Lucas Silva se apresentou às 20h, seguido pelo show de Largado às Traças com Jeferson e Daniel, às 22h. À meia-noite, a cantora Cida Garcia encerrou oficialmente o Carnaval 2026 em Araruama.