Briga em ônibusRegião dos Lagos Notícias

Publicado 18/02/2026 14:02

Araruama - Uma briga registrada dentro de um ônibus no distrito de São Vicente, em Araruama, terminou com um homem desacordado após uma sequência de agressões. A ocorrência veio a público na noite desta terça-feira (17) e ganhou novos detalhes a partir de relatos de testemunhas que estavam no coletivo.



De acordo com as informações apuradas, o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez e teria iniciado a confusão ao proferir xingamentos contra uma jovem passageira. Um rapaz que a acompanhava interveio para defendê-la, momento em que os dois homens entraram em luta corporal dentro do ônibus.



Durante a confusão, ambos caíram no chão e trocaram agressões, gerando apreensão entre os demais passageiros. Após o confronto, o homem apontado como autor das provocações foi empurrado para fora do coletivo e acabou ficando caído próximo à porta do veículo, já desacordado.



Ainda segundo testemunhas, três senhoras que estavam no ônibus desceram para prestar auxílio, recolocaram o homem — ainda inconsciente — dentro do coletivo e solicitaram ao motorista que o levasse até uma unidade de saúde. O condutor seguiu então até uma unidade hospitalar, onde o homem foi deixado para atendimento médico.