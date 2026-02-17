Acidente - Reprodução

Publicado 17/02/2026 22:00

Araruama - Uma mulher de 29 anos morreu na manhã desta segunda-feira (16) após um grave acidente na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Iguabinha, em Araruama.



De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a vítima foi identificada como Ana Luiza Alves de Lima Baptista. Ela conduzia um carro quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. O veículo capotou e ficou completamente destruído, parando preso a um poste às margens da via.



Com a violência do impacto, a motorista ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, e a concessionária de energia precisou ser acionada para interromper o fornecimento elétrico na área, garantindo segurança durante a ocorrência.



Apesar do atendimento, a morte foi confirmada no local. Segundo a polícia, não há indícios de participação de terceiros ou de ação criminosa. As causas do acidente serão apuradas.



O caso foi registrado na 118ª DP.



*Com G1