De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), a vítima foi identificada como Ana Luiza Alves de Lima Baptista. Ela conduzia um carro quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. O veículo capotou e ficou completamente destruído, parando preso a um poste às margens da via.
Com a violência do impacto, a motorista ficou presa às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate, e a concessionária de energia precisou ser acionada para interromper o fornecimento elétrico na área, garantindo segurança durante a ocorrência.
Apesar do atendimento, a morte foi confirmada no local. Segundo a polícia, não há indícios de participação de terceiros ou de ação criminosa. As causas do acidente serão apuradas.
O caso foi registrado na 118ª DP.
*Com G1
