Vitor Kogler Cezar CostaReprodução

Publicado 12/02/2026 15:44

Araruama - Morreu nesta quarta-feira (11) o jovem Vitor Kogler Cezar Costa, morador de Iguaba Grande, vítima de um grave Morreu nesta quarta-feira (11) o jovem Vitor Kogler Cezar Costa, morador de Iguaba Grande, vítima de um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do mesmo dia , na RJ-106, na altura do km 92, em Iguabinha, distrito de Araruama.

Vitor conduzia um Celta no sentido Iguaba Grande–Araruama quando perdeu o controle da direção. O veículo colidiu contra uma árvore e capotou às margens da rodovia.

Ele foi socorrido inconsciente e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), com quadro classificado inicialmente como ferimentos graves.

O atendimento no local foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Apesar do socorro rápido e do atendimento médico, o jovem não resistiu aos ferimentos.

A morte de Vitor causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores de Iguaba Grande.