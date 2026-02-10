Banda da Folia - Ascom

Banda da FoliaAscom

Publicado 10/02/2026 18:45

Araruama - A Banda da Folia é atração confirmada no Carnaval 2026 de Araruama e promete levar muita alegria, música e tradição para o público nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro, na Praça Menino João Hélio, um dos principais pontos de encontro da folia no município.

Além da programação em Araruama, o grupo também integra o tradicional Carnaval da Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro, um dos principais circuitos do Carnaval de rua da capital, reforçando sua presença nos maiores palcos da folia fluminense em 2026.

Com um repertório vibrante, que reúne marchinhas, sambas-enredo, clássicos do axé e grandes sucessos da música popular brasileira, a Banda da Folia promete transformar a praça em um grande palco de celebração, reunindo moradores, turistas e famílias em três dias de festa.

Reconhecida por sua trajetória no Carnaval fluminense, a Banda da Folia se destaca por apresentações marcadas pela interação com o público, qualidade musical e valorização da cultura popular. Em 2026, o grupo reforça seu compromisso com um Carnaval democrático, acessível e voltado para todas as idades.

“Preparamos um repertório especial para Araruama, com músicas que fazem parte da memória afetiva do Carnaval. Queremos que as pessoas cantem, dancem e celebrem juntas”, destaca o diretor musical Márcio Lopes.

As apresentações fazem parte da programação oficial do Carnaval 2026 do município e fortalecem a proposta de valorizar a cultura, movimentar o turismo e impulsionar a economia local durante o período festivo.