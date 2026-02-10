Banda da FoliaAscom
Banda da Folia é atração confirmada neste fim de semana no Carnaval de Araruama
Com apresentações na Praça Menino João Hélio nos dias 14, 15 e 17 de fevereiro, o grupo promete agitar o público com um repertório repleto de machinhas e clássicos da folia
Polícia prende mulher após roubo a pedestre no Parque Mataruna, em Araruama
Ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (9) e encaminhada à 118ª DP, em Araruama
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Show de Mumuzinho marca encerramento do Record Sunset Rio em Araruama
Evento reuniu moradores e visitantes em quatro dias de música, cultura e celebração dos 167 anos da cidade
Sessão solene dos 167 anos de Araruama marca prestação de contas de Daniela Soares
Prefeita destaca obras, parcerias institucionais e reforça agenda de desenvolvimento do município
Em comemoração aos 167 anos de Araruama, Parque Hotel é aberto à visitação
O patrimônio histórico e arquitetônico do município ficará aberto até o próximo domingo (8), das 10h às 17h
