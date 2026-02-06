Parque Hotel - Ascom

Parque HotelAscom

Publicado 06/02/2026 18:55

Araruama - Símbolo do patrimônio histórico e arquitetônico de Araruama, o Parque Hotel está aberto para visitação do público até o próximo domingo (8), das 10h às 17h.



A iniciativa faz parte da programação da Prefeitura em comemoração ao aniversário do município, e tem como objetivo que moradores e turistas conheçam um espaço que marcou a história do município.



Para a prefeita Daniela Soares, a abertura do Parque Hotel durante as comemorações de aniversário da cidade é uma oportunidade de turistas e moradores conhecerem um pouco da história do município.



“Em comemoração ao aniversário de Araruama, o Parque Hotel está aberto para visitação. Convidamos a todos para conhecerem esse espaço tão importante, que faz parte da nossa história e da identidade do município”, convida a prefeita.



Inaugurado em 19 de agosto de 1943 pelo presidente Getúlio Vargas, o Parque Hotel foi construído como um hotel de luxo, com cassino, chalés e piscinas. À época, os hotéis-cassino desempenhavam papel estratégico no desenvolvimento nacional, atraindo investidores e impulsionando o turismo, o que inseriu Araruama no cenário turístico de alto padrão.



O cassino funcionou até 1946, quando os jogos de azar foram proibidos no Brasil. O hotel continuou em atividade até a década de 1990. Após um período de abandono, o local foi sede da Faetec e, mais recentemente, passou por um processo de restauração realizado pela Prefeitura.



O prédio é um marco arquitetônico e histórico da valorização do turismo na Região dos Lagos e deu origem ao bairro Parque Hotel, localizado na área central da cidade. Com vista privilegiada e grande relevância histórica.



Atualmente, o espaço abriga o primeiro Hotel Escola Juvenil Bilíngue do município, voltado à formação nas áreas de gastronomia e hotelaria. A escola atende cerca de 180 alunos, que ingressam por meio de processo seletivo a partir do 6º ano do ensino fundamental.