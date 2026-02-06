Eduardo de Oliveira da Conceição preso em flagrante por tráfico de drogas - Reprodução/PM

Publicado 06/02/2026 14:36

Araruama - A atuação integrada das forças de segurança e o uso do sistema de reconhecimento facial no Record Sunset Rio, que começou nesta quinta-feira (5) em Araruama, contribuíram para que um homem com três mandados de prisão em aberto fosse localizado e detido nas proximidades do local do evento. A ação evitou que o suspeito circulasse livremente na região e reforçou a segurança do público presente.



Durante a abordagem, também foram apreendidos 159 pedras de crack e dois skanks. Eduardo de Oliveira da Conceição foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Todo o material foi apreendido.



A identificação e a prisão foram possíveis graças ao acompanhamento preventivo realizado ao longo do dia, com o apoio de recursos tecnológicos como drones e sistemas integrados de monitoramento, que permitem respostas rápidas e eficientes.



Para o delegado Milton Siqueira Jr., titular da 118°DP, a utilização de tecnologia é fundamental em grandes eventos.



“O uso de ferramentas como o reconhecimento facial permite uma atuação mais rápida e precisa, especialmente em grandes eventos. A tecnologia é hoje uma grande aliada da segurança pública e contribui diretamente para proteger a população e garantir a segurança em grandes eventos”, destacou.



Após a confirmação da identidade, a equipe realizou a abordagem de forma segura, e o foragido foi levado à 118ª DP, de onde será encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição do Poder Judiciário.

