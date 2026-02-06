Show de Cláudia Leitte - Reprodução

Show de Cláudia LeitteReprodução

Publicado 06/02/2026 17:35

Araruama - A orla do Centro de Araruama ficou movimentada na noite desta quinta-feira (5) com a abertura oficial do Record Sunset Rio, evento que dá início às comemorações pelos 167 anos de emancipação do município. Nem a chuva afastou o público, que compareceu em peso para acompanhar a primeira noite da programação, realizada pela Record Rio e patrocinada integralmente pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem custos para a prefeitura.



Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (8) e já na estreia mostrou a dimensão da festa preparada para celebrar o aniversário da cidade. A abertura musical ficou por conta do Trio Sal Doce, que se apresentou pela primeira vez em Araruama, levando ao palco um repertório leve e marcado pela mistura de ritmos brasileiros com arranjos modernos. Em seguida, a dupla Rosalu manteve o clima animado, interagindo com o público e preparando o terreno para a atração principal da noite.



Encerrando a programação, Cláudia Leitte subiu ao palco e cantou grandes sucessos da carreira, como Extravasa, Largadinho e Beijar na Boca, levantando o público que ocupava a areia da orla. A apresentação também foi marcada pela presença de fãs na área reservada para pessoas com deficiência (PCD), montada em frente ao palco.



Entre elas estava Maria Antônia, cadeirante, que assistiu ao show ao lado do marido. Moradora da cidade há cinco anos, ela elogiou a organização do evento. “Adoro a Cláudia Leitte e não podia faltar. Vou voltar para ver o Luan Santana, o Calcinha Preta e o Mumuzinho. Nunca vimos Araruama assim”, comentou.



O Record Sunset Rio também atraiu visitantes de municípios vizinhos. A moradora de Cabo Frio, Juliana Souza, contou que foi até Araruama especialmente para ver a cantora. “Vim só por causa da Cláudia Leitte e me surpreendi com tudo. A organização está ótima e a cidade está linda”, afirmou.



A prefeita Daniela Soares destacou a importância da celebração para o município. Segundo ela, o evento representa um presente para a população e fortalece a imagem turística da cidade. “É o aniversário de Araruama e quem ganha é o povo. Agradecemos ao governador e à Rede Record por escolherem nossa cidade e valorizarem nossa laguna, nosso turismo e nossa capacidade de receber bem”, disse.



A programação continua nesta sexta-feira (6), data oficial do aniversário de 167 anos de Araruama, com show de Luan Santana, a partir das 21h, prometendo mais uma noite de grande público na orla do Centro.