Show de MumuzinhoReprodução

Publicado 09/02/2026 16:15

Araruama - O cantor Mumuzinho encerrou o último dia do Record Sunset Rio com apresentação na orla de Araruama. O evento foi realizado em comemoração aos 167 anos do município e ocorreu ao longo de quatro dias.



Antes do show, Mumuzinho concedeu entrevista e falou sobre a relação com a cidade e com o público local, comentando sobre ser chamado de araruamense.



“Acho que há uma identificação. Acho que o povo me olha e diz: ‘o Mumuzinho é nosso’, e isso para mim é primordial”, disse.



O cantor também falou sobre a música “Eu Mereço Ser Feliz” e o significado da canção para o público.



“A letra potencializa, ela dá coragem, força. A música é sobre felicidade, sobre realização. É isso: bate no peito, grita bem alto, eu mereço ser feliz”, afirmou.



Durante a apresentação, Mumuzinho convidou ao palco a cantora araruamense Mari Henrique, que se apresenta em bares e eventos da região e possui alcance nas redes sociais. Ela cantou ao lado do artista.



Em outro momento, o cantor chamou a tia para o palco e falou sobre a relação familiar.



“Tia Jô é irmã da minha mãe e cuidou de mim quando eu era criança. Agora ela mora aqui. Quando ela passar, podem falar: ‘é a tia do Mumuzinho’. Tratem bem dela”, disse.



Ao comentar sobre a cidade, Mumuzinho mencionou a recepção do público local.



“Tenho muito carinho pelo público daqui. Gosto muito da cidade e de vir aqui em Araruama. Aqui tem cultura, me sinto muito acolhido”, afirmou.



Mesmo com chuva, o público acompanhou a apresentação até o fim. O repertório incluiu músicas da carreira do cantor e canções de artistas como Alcione e Fundo de Quintal.



O Record Sunset Rio foi realizado por meio de parceria entre a Prefeitura, a Rede Record e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Segundo a organização, o evento contou com estrutura, segurança e programação, sem custos para o município.