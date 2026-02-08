Sessão solene dos 167 anos de Araruama - Reprodução

Sessão solene dos 167 anos de Araruama Reprodução

Publicado 08/02/2026 19:29

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), participou na noite deste sábado (7) da sessão solene em comemoração aos 167 anos de emancipação político-administrativa do município, realizada pela Câmara Municipal. A cerimônia, que integrou a programação oficial do aniversário da cidade, aconteceu na Primeira Igreja Batista e reuniu autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, além de representantes da sociedade civil.



Daniela aproveitou o momento para fazer uma prestação de contas do primeiro ano de sua gestão, destacando conquistas, avanços estruturais e o fortalecimento do diálogo entre os entes públicos.



“Celebrar os 167 anos de Araruama é também reconhecer a força do nosso povo e a responsabilidade de governar uma cidade que cresce e se desenvolve. O primeiro ano de gestão é sempre desafiador, mas conseguimos avançar com planejamento, seriedade e muito trabalho”, afirmou a prefeita.



Durante o pronunciamento, Daniela elencou ações consideradas estratégicas pela administração municipal, como a pavimentação de mais de 70 ruas, a construção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia em São Vicente e a ampliação de serviços essenciais em diferentes áreas.



A prefeita também ressaltou o papel das parcerias institucionais para viabilizar investimentos e ampliar a capacidade de entrega do governo municipal. Segundo ela, o diálogo com os governos estadual e federal, além do apoio parlamentar, tem sido decisivo para consolidar projetos e garantir resultados.



“Temos construído parcerias responsáveis e produtivas, sempre com foco no bem-estar da população. Um exemplo foi a realização de quatro dias de festa em comemoração ao aniversário da cidade, fruto de uma parceria inédita com o Governo do Estado e a Record. Araruama é uma cidade segura, com baixos índices de violência, e seguimos trabalhando para deixar um legado de desenvolvimento e qualidade de vida”, destacou.



Após participar da sessão solene, a prefeita deixou o evento para cumprir agenda oficial no terceiro dia do Record Sunset Rio, que teve como atração principal o show da banda Calcinha Preta.



O presidente da Câmara Municipal, vereador Magno Dheco (MDB), também fez uso da palavra e destacou o bom relacionamento institucional entre os poderes. “Vivemos um momento de diálogo e união institucional. A parceria com o Executivo, sob a liderança da prefeita Daniela Soares, é fundamental para avançarmos em políticas públicas e ações concretas em benefício da população de Araruama”, afirmou.



A cerimônia contou ainda com a presença de vereadores, deputados, autoridades municipais e representantes da sociedade civil. Durante a sessão, foram concedidos títulos de Cidadania Araruamense e a Medalha Tupinambá, honrarias destinadas a personalidades que se destacam pelos relevantes serviços prestados ao município e pela contribuição para a história, cultura e desenvolvimento de Araruama.