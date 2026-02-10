118ª DP - Reprodução

Publicado 10/02/2026 16:11

Araruama - Uma mulher foi presa na noite desta segunda-feira (9) após cometer um roubo a pedestre na Rua Antenor Soares de Souza, no bairro Parque Mataruna, em Araruama. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Polícia Militar que realizava patrulhamento de rotina na região.

De acordo com informações da PM, os policiais foram acionados por populares por volta das 20h30, que relataram um roubo ocorrido no local. Em contato com a vítima, ela informou que havia sido roubada por uma mulher, que ainda permanecia nas proximidades no momento da chegada da guarnição.

A acusada foi detida e, durante a abordagem, os policiais encontraram em sua bolsa quatro sucos de copo e um pacote de biscoito. Segundo o relato da vítima, outros produtos teriam sido perdidos durante a ação.

As partes foram encaminhadas à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi registrada. Na unidade policial, foi constatado que a mulher apresentava um pequeno sangramento no braço direito, sendo necessário encaminhamento para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araruama.

Após apreciação da autoridade policial, a mulher permaneceu presa e responderá pelo crime de roubo.