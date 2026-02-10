118ª DPReprodução
Polícia prende mulher após roubo a pedestre no Parque Mataruna, em Araruama
Ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (9) e encaminhada à 118ª DP, em Araruama
Polícia prende mulher após roubo a pedestre no Parque Mataruna, em Araruama
Ocorrência foi registrada na noite de segunda-feira (9) e encaminhada à 118ª DP, em Araruama
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Show de Mumuzinho marca encerramento do Record Sunset Rio em Araruama
Evento reuniu moradores e visitantes em quatro dias de música, cultura e celebração dos 167 anos da cidade
Sessão solene dos 167 anos de Araruama marca prestação de contas de Daniela Soares
Prefeita destaca obras, parcerias institucionais e reforça agenda de desenvolvimento do município
Em comemoração aos 167 anos de Araruama, Parque Hotel é aberto à visitação
O patrimônio histórico e arquitetônico do município ficará aberto até o próximo domingo (8), das 10h às 17h
Record Sunset Rio abre festejos de 167 anos de Araruama com show eletrizante de Cláudia Leitte
Evento gratuito reuniu grande público na orla do Centro e marca o início de uma programação que segue até domingo (8)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.